В Финляндии впервые пройдут учения для депутатов по работе под землей

Потребность провести подготовку вызвана изменившимися условиями обстановки в сфере национальной безопасности, отметила парламентарий Паула Рисикко

СТОКГОЛЬМ, 10 октября. /ТАСС/. Члены парламента Финляндии впервые пройдут подготовку к работе в подземных помещениях здания законодательного органа, учения запланированы на ноябрь. Об этом заявила депутат Паула Рисикко в интервью медиагруппе Uutissuomalainen.

Законодатель пояснила, что потребность провести подготовку вызвана изменившимися условиями обстановки в сфере национальной безопасности. Также она заявила, что тренировочные мероприятия будут организованы для изучения правил поведения в экстренных ситуациях, в том числе при боевых действиях. По словам депутата, подготовка к таким условиям в стране активизировалась после начала специальной военной операции России на Украине.

Рисикко добавила, что в ходе подготовки депутаты ознакомятся со схемами эвакуационных путей и прослушают лекции. В подвальных помещениях парламента размещен зал для экстренных заседаний, где депутаты могут собираться.