Орбан: Венгрия не поддастся давлению и не согласится на прием Украины в ЕС

Украинцы стремятся вовлечь Европу в войну любой ценой, отметил венгерский премьер

БУДАПЕШТ, 10 октября. /ТАСС/. Венгрия не поддастся давлению со стороны лидеров Евросоюза и не согласится на вступление Украины в ЕС, а также на финансирование украинской армии и государства. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

"В ближайшие недели на Венгрию будет оказано огромное давление с тем, чтобы она внесла свой вклад в присоединение Украины к Европейскому союзу и выделила больше денег на финансовую поддержку Украины. Венгерское правительство ни в коем случае не пойдет на это. Мы не хотим брать деньги у наших граждан и отправлять их в Брюссель и на Украину", - сказал глава правительства.

Он отметил, что "украинцы стремятся вовлечь Европу в войну любой ценой". "Они хотят вступить в НАТО и Европейский союз, им нужны деньги для поддержки своей армии и своего государства, поэтому они хотят смены правительства в Венгрии", - заявил Орбан, имея в виду парламентские выборы, намеченные в стране на апрель 2026 года.

Ранее он уже отмечал, что Киев и Брюссель поддерживают венгерскую оппозицию и будут стремиться привести ее к власти, потому что нынешнее правительство страны остается препятствием на пути реализации их планов, в том числе связанных со вступлением Украины в ЕС. По его словам, "это великая международная битва, которая должна быть выиграна", и правительство рассчитывает на поддержку со стороны избирателей.