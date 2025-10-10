Молния

Офис Нетаньяху: израильских заложников вернут 13 или 14 октября

Израильская сторона освободит 250 осужденных террористов и 1700 жителей Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 октября. /ТАСС/. Удерживаемые радикалами в секторе Газа заложники будут возвращены в Израиль 13 или 14 октября, израильская сторона выпустит из тюрем 250 осужденных террористов и 1 700 жителей палестинского анклава, задержанных после 7 октября 2023 года. Об этом сообщил Дмитрий Гендельман, являющийся советником офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Израильские заложники будут освобождены в понедельник или вторник. В обмен Израиль выпустит 250 осужденных за терроризм и 1 700 жителей Газы, задержанных после 7 октября", - написал он в своем Telegram-канале.