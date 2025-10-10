Лукашенко назвал сохранение мира в СНГ абсолютным приоритетом

Общие вызовы требуют максимальной скоординированности и использования всего потенциала объединения, отметил белорусский президент

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

МИНСК, 10 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате обозначил стратегические направления для нацбезопасности стран СНГ. Об этом сообщает агентство БелТА.

"Противодействие терроризму, укрепление надежности границ, борьба с транснациональной преступностью - это давно перестало быть задачами отдельных ведомств, став компонентами национальной безопасности каждого из государств СНГ", - заявил он.

Лукашенко выразил уверенность в том, что общие вызовы требуют максимальной скоординированности и использования всего потенциала СНГ. "Поэтому наша сегодняшняя цель - не только констатация рисков и анализ возможностей, а выработка конкретных, практически реализуемых механизмов взаимодействия", - пояснил президент.

Лукашенко назвал это обеспечение безопасности и сохранение мира на пространстве Содружества абсолютным приоритетом. Также он пригласил представителей Содружества на Минскую конференцию высокого уровня по евразийской безопасности. "Мы ждем активного участия ваших представителей в предстоящей в конце октября третьей Минской конференции высокого уровня по евразийской безопасности", - резюмировал Лукашенко.

Саммит СНГ проходит 10 октября в Душанбе, куда для участия в его работе прибыли президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер Армении. Заседание совета проводит глава Таджикистана, председательствующего в органах СНГ в 2025 году. Совет глав государств СНГ - это высший орган Содружества Независимых Государств, где принимаются принципиальные решения по всем ключевым вопросам, включая изменения Устава и структуры организации. Предыдущее заседание совета состоялось в октябре 2024 года в Московском Кремле.