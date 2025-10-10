Армия Израиля подтвердила начало передислокации войск в секторе Газа

По данным газеты The Times of Israel, часть подразделений будет полностью выведена из анклава, в то время как другие останутся на позициях вдоль оговоренных линий дислокации

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что в ночь на пятницу начала осуществлять передислокацию своих подразделений на территории сектора Газа.

Читайте также

"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе

"Ночью войска Южного командования приступили к корректировке оперативных позиций в секторе Газа", - говорится в заявлении армейской пресс-службы. Кроме того, ведомство распространило соответствующие кадры, на которых запечатлены передвижение израильских войск и техники.

Ранее 10 октября газета The Times of Israel сообщила, что израильская армия приступила в ночь на пятницу к отводу войск из сектора Газа к согласованным линиям дислокации в рамках договоренностей с радикальным палестинским движением ХАМАС об освобождении всех заложников. По ее данным, часть подразделений будет полностью выведена из анклава, в то время как другие останутся на позициях вдоль оговоренных линий дислокации. В ряде районов отвод осуществлялся под прикрытием артиллерии и авиации, указывает издание.

Согласно информации The Times of Israel, вывод войск завершится поздним вечером 10 октября, через 24 часа после утверждения израильским правительством соглашения с ХАМАС. По окончании этого маневра Израиль сохранит контроль над 53% территории палестинского анклава, по большей части за пределами городских кварталов, отметила газета. Это включает в себя буферную зону вдоль границы Израиля с сектором Газа и Филадельфийский коридор между Египтом и палестинским анклавом. Кроме того, израильские войска останутся в районах городов Бейт-Лахия и Бейт-Ханун на севере сектора и в некоторых частях Рафаха и Хан-Юниса на юге, указала The Times of Israel.

Соглашение по Газе

Правительство еврейского государства ранее утвердило "сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших", проинформировала в ночь на пятницу канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху. 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.

Вечером 9 октября официальный представитель правительства Израиля Шош Бедросян сообщила на брифинге, что режим прекращения огня в анклаве вступит в силу в течение 24 часов после одобрения кабмином этих договоренностей. Израильские войска в этот момент будут выведены из центральных районов Газы и разместятся на согласованной линии внутри сектора. При этом под военным контролем Израиля останется 53% территории анклава, уточнила Бедросян. Затем, по ее словам, "откроется 72-часовое окно", и за это время все израильские заложники будут возвращены домой. Это должно произойти к 13 октября.