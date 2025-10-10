Азаров назвал бедой Украины принятие Зеленским решений под препаратами

Бывший украинский премьер-министр отметил, что Владимир Зеленский был зависим от наркотиков еще во время работы комиком

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС назвал бедой всей Украины, что Владимир Зеленский руководит и принимает решения под действием препаратов.

На просьбу прокомментировать многочисленные публикации о том, что Зеленский серьезно зависим от каких-то препаратов, Азаров поделился сведениями от разных людей в окружении главы киевского режима.

"Какая информация? Информация такая, знаете, от разных людей, которые с ним сталкиваются, работают. Он был зависим с точки зрения употребления наркотиков еще тогда, когда был клоуном и работал в «95-м квартале». Для того, чтобы себя оживить, сделать более энергичным, он принимал наркотики. И, скорее всего, он не отказался от этой своей привычки. И большая беда Украины, что руководитель действует под влиянием каких-то наркотических средств", - отметил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала угрозы Владимира Зеленского устроить блэкаут в Белгородской и Курской областях с его "передозом".

Полный текст интервью будет опубликован в ближайшие дни.