Лидеры СНГ подписали пакет документов по антитеррору и военному сотрудничеству

В пакет вошли программы по укреплению пограничной, энергетической безопасности, а также Совместное заявление глав государств СНГ по случаю 80-й годовщины создания ООН

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Лидеры стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) по итогам саммита подписали Программу сотрудничества государств и участников СНГ в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026-2028 годы и пакет других документов.

В числе подписанных документов Программа по укреплению пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы, решение о Концепции военного сотрудничества до 2030 года, Совместное заявление глав государств СНГ по случаю 80-й годовщины создания ООН, а также документ о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью, Декларация о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности.