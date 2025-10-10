Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу

Оно начало действовать с 12:00 мск

Редакция сайта ТАСС

© Amir Levy/ Getty Images

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала о вступлении в силу соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

"Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12:00 (совпадает с московским - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В ведомстве добавили, что "с 12:00 войска ЦАХАЛ занимают позиции вдоль обновленных линий дислокации в рамках соглашения о прекращении огня и подготовки к возвращению заложников".

12-й канал израильского телевидения отмечает, что, соответственно, начался отсчет 72 часов до освобождения заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа.

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера проинформировала, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших". 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.

Вечером 9 октября официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян сообщила на брифинге, что режим прекращения огня в анклаве вступит в силу в течение 24 часов после одобрения кабмином этих договоренностей. Израильские войска в этот момент будут выведены из центральных районов Газы и разместятся на согласованной линии внутри сектора. При этом под военным контролем Израиля останется 53% территории анклава, уточнила Бедросян. Затем, по ее словам, "откроется 72-часовое окно", и за это время все израильские заложники будут возвращены домой. Это должно произойти к 13 октября.