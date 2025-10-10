США экстрадируют российского инженера Легкодымова во Францию

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Суд американского штата Пенсильвания решил удовлетворить запрос Министерства юстиции Франции об экстрадиции из США Анатолия Легкодымова, российского инженера и сооснователя криптовалютной платформы Bitzlato. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Суд штата Пенсильвания решил экстрадировать Легкодымова по запросу французского Министерства юстиции. Во Франции нашему соотечественнику грозит до 20 лет лишения свободы", - сообщил он.

По его словам, в основе обвинения, выдвинутого французскими властями, лежат те же материалы, на основании которых Легкодымов был приговорен американским судом к 18 месяцам лишения свободы и полностью отбыл наказание, однако, несмотря на это, оставался в СИЗО.

"Данное дело со стороны Франции является явным нарушением норм международного права, в частности нормы, что по одним и тем же обвинениям не судят дважды", - подчеркнул правозащитник. По его словам, защита россиянина намерена обжаловать решение суда Пенсильвании в вышестоящей инстанции, а также попытается убедить Минюст США, который должен принять окончательное решение об экстрадиции в незаконности повторного суда во Франции над Легкодымовым.

Легкодымов, отец троих малолетних детей, был арестован в Майами в 2023 году и обвинен в ведении бизнеса по переводу денежных средств без лицензии через Bitzlato - платформу обмена криптовалюты, которая обеспечивала прямые сделки между пользователями. После полутора лет судебных разбирательств судья приговорил его к сроку, уже отбытому в СИЗО.