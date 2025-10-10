Мирзиёев предложил усилить координацию МИД и спецслужб стран СНГ

Президент Узбекистана сделал это заявление на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе

ТАШКЕНТ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил усилить координацию между внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами стран СНГ. Об этом сообщил пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.

Заявление было сделано в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе. "Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев <...>, в частности, затронул вопросы безопасности, предложив усилить координацию между внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами стран СНГ", - сказано в сообщении.