Мирзиёев предложил усилить координацию МИД и спецслужб стран СНГ
10:01
обновлено 10:18
ТАШКЕНТ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил усилить координацию между внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами стран СНГ. Об этом сообщил пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.
Заявление было сделано в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе. "Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев <...>, в частности, затронул вопросы безопасности, предложив усилить координацию между внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами стран СНГ", - сказано в сообщении.