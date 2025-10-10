ЦАХАЛ призвал жителей Газы не приближаться к КПП на границе с Египтом

Военные останутся в определенных районах анклава в соответствии с соглашением о прекращении огня

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 10 октября. /ТАСС/. Израильские военные после вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа советуют жителям анклава не приближаться к КПП "Рафах" на границе с Египтом и к Филадельфийскому коридору. Об этом заявил представитель армии Израиля Авихай Эдри.

"В соответствии с соглашением о прекращении огня военные останутся в определенных районах Газы. Убедительно просим вас не приближаться к местам их дислокации, в частности к Филадельфийскому коридору и КПП "Рафах", это может быть опасно для вас", - написал Эдри в социальной сети X.