ABC: в штате Индиана привели в исполнение третью смертную казнь менее чем за год

Заключенный был осужден в 2001 году за насилие

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Житель американского штата Индиана, осужденный за насилие в 2001 году, был казнен 10 октября, что стало третьим случаем спустя чуть менее года после ее возобновления. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По его данным, приговор привели в исполнение с помощью смертельной инъекции в тюрьме города Мичиган-Сити.

В Индиане отменили мораторий на смертную казнь в декабре 2024 года после 15-летнего перерыва. Как заявляли власти, им удалось получить достаточное количество препаратов для исполнения протокола по проведению смертных приговоров в исполнение.

США - единственная из развитых стран, где применяется смертная казнь. За последние десятилетия количество смертных казней в Соединенных Штатах резко сократилось на фоне судебных споров, нехватки препаратов для смертельной инъекции и ослабления общественной поддержки данного вида наказания. Большинство штатов либо отменили, либо приостановили применение смертной казни. После вступления в должность президента США в январе Дональд Трамп подписал указ о возобновлении на федеральном уровне смертной казни и предписал обеспечить все штаты достаточным количеством препаратов для смертельных инъекций.