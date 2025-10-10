Реклама на ТАСС
МВД сектора Газа развернет свои силы во всех провинциях после вывода ЦАХАЛ

Они будут прилагать все усилия для восстановления порядка, отметили в ведомстве
ТУНИС, 10 октября. /ТАСС/. Силы безопасности МВД сектора Газа будут развернуты во всех провинциях после вывода израильских войск для обеспечения порядка в палестинском анклаве. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном агентством Maan.

"Подразделения МВД и сил национальной безопасности начнут развертывание в районах, откуда уходят оккупационные войска, во всех провинциях сектора Газа. Они будут прилагать все усилия для восстановления порядка", - подчеркивается в тексте. 

