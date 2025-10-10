Израиль разрешил жителям Газы возвращаться на север анклава
Редакция сайта ТАСС
10:33
КАИР, 10 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа позволила жителям палестинского анклава вернуться в его северные районы. Соответствующее заявление распространил ее представитель Авихай Эдри.
Читайте также
"Это великолепно для Израиля, мусульман и арабских стран". Главное о сделке по Газе
"Вы можете возвращаться на север Газы по дорогам Ар-Рашид и Салах-эд-Дин (расположены вдоль морского побережья на западе и в восточной части Газы соответственно - прим. ТАСС). Однако предупреждаем: в районах Бейт-Ханун, Бейт-Лахия и Эш-Шуджаия на севере анклава остаются силы ЦАХАЛ, не приближайтесь к ним", - написал он в X.