Орбан: украинская разведка внедрилась в венгерскую оппозицию

Премьер-министр Венгрии также предупредил венгерских граждан, что украинская разведка может следить за ними через мобильные устройства

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Olivier Hoslet, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинские спецслужбы во вмешательстве во внутренние дела его страны и поддержке политической оппозиции. Он также предупредил венгерских граждан, что украинская разведка может следить за ними через мобильные устройства.

"Украинская разведка не просто следит за Венгрией, она проникла в проукраинскую партию "Тиса". Она проникла в общественную жизнь и политику, оказывая своим союзникам технологическую поддержку, чтобы помочь им прийти к власти. Когда-то мы говорили: "Русские уже в кладовке". Теперь мы должны сказать: "Украинцы уже в вашем смартфоне". Мы не допустим этого!" - написал глава правительства в Х.

Ранее он уже заявлял о стремлении Украины и лидеров Евросоюза добиться смены власти в Венгрии и привести оппозицию к победе на предстоящих в 2026 году парламентских выборах. По мнению венгерского руководства, Киев активно использует в этих целях свои спецслужбы, у которых установлены контакты с оппозиционными партиями. В СМИ недавно появилась информация о том, что в разработке мобильного приложения партии "Тиса" участвовал украинский программист.