Узбекистан заинтересован в дальнейшем укреплении сотрудничества в рамках СНГ

Президент республики Шавкат Мирзиёев призвал повышать результативность взаимодействия с естественными партнерами

Редакция сайта ТАСС

ТАШКЕНТ, 10 октября. /ТАСС/. Республика Узбекистан заинтересована в дальнейшем укреплении сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), а также в повышении результатов практического взаимодействия со странами-партнерами. Об этом в ходе заседания Совета глав государств СНГ сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества в рамках СНГ, а также повышении результативности практического взаимодействия со странами, являющимися нашими естественными партнерами", - приводит заявление Мирзиёева пресс-служба.