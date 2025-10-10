Bloomberg: Британия и Украина планируют совместно производить БПЛА-перехватчики

Замглавы Минобороны Великобритании Люк Поллард заявил, что объемы производства составят 2 тыс. беспилотников в месяц

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Великобритания и Украина ведут переговоры о реализации в ближайшие месяцы совместного проекта Octopus, подразумевающего производство дронов-перехватчиков и дальнейшую их поставку Киеву. Об этом заявил замглавы Минобороны Великобритании Люк Поллард в интервью агентству Bloomberg.

"Совсем скоро мы будем производить около 2 000 беспилотников в месяц для отправки на Украину, чтобы их можно было использовать для перехвата российских БПЛА", - сказал он.

По его словам, Британия планирует работать с Украиной над другими совместными проектами, включая производство авиабомб.

Ранее Минобороны Великобритании сообщало, что страна начнет массовое производство перехватывающих БПЛА для нужд Вооруженных сил Украины. Беспилотники, о которых идет речь, были разработаны на Украине при поддержке Соединенного Королевства. Ведомство отметило, что их стоимость составляет всего 10% от стоимости тех атакующих беспилотников, для перехвата которых они используются.