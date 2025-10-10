Азаров: аналогичный плану Трампа по Газе нужен в ситуации с Украиной

Украинский экс-премьер отметил необходимость создания в республике временной администрации в течение двух-трех лет и потом проведение выборов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Аналогичный плану президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газе нужен в ситуации с Украиной. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Нет, сейчас выборы провести невозможно. Потому что сейчас, если объявить выборы, то [Владимир] Зеленский может выиграть на этих выборах. И ни один здравомыслящий политик к власти не придет. Нужен переходный период. И поэтому нужно идти по сценарию, который сейчас Трамп прописывает для Газы - это создание временной администрации в течение двух-трех лет и потом проведение выборов. Вот такой же точно сценарий должен работать на Украине", - сказал Азаров, отвечая на соответствующий вопрос.

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены на Украине 24 февраля 2022 года, с тех пор они постоянно продлеваются. По этой причине в стране с прошлого года не проводились ни парламентские, ни президентские выборы, чем и пользуется Зеленский, чьи президентские полномочия официально истекли 20 мая 2024 года. 25 июля Зеленский в 16-й раз продлил действие обоих режимов еще на 90 суток, а именно с 7 августа до 5 ноября.

Полный текст интервью будет опубликован в ближайшие дни.