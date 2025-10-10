Лукашенко призвал страны СНГ не допускать ошибок СССР

Президент Белоруссии приветствовал принятие декларации о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Государства - члены СНГ не должны повторять ошибки СССР, который стремился за свой счет "вооружить и накормить весь мир". Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств Содружества в узком составе.

"Мы уже поняли, что нам нужно друг от друга и как действовать во внешнеполитическом контуре, не допуская тех ошибок, которые допустила некогда наша большая страна, когда мы стремились за наши деньги бесплатно вооружить и накормить весь мир", - сказал он на видео, которое распространил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого". Президент сделал акцент на важности решения внутренних проблем стран СНГ.

Лукашенко приветствовал принятие декларации о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности. "Но это только декларация. Пора уже от деклараций переходить к делу", - призвал он.