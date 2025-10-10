Патриотический блок Молдавии обсудит формирование фракции

Обсуждение пройдет после утверждения результатов голосования

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Партии Патриотического блока, который стал главной оппозиционной силой по итогам выборов в Молдавии, обсудят вопрос формирования парламентской фракции после утверждения результатов голосования. Об этом заявили в Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) после слов лидера входящей в блок Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Владимира Воронина о планах сформировать отдельную фракцию.

"Решение о формировании парламентских фракций, согласно регламенту парламента, будет принято и объявлено на первом заседании избранного парламента", - говорится в заявлении. В нем уточняется, что ПСРМ находится в процессе обжалования результатов выборов в судебных инстанциях. В ПКРМ корреспонденту ТАСС сообщили, что этот вопрос пока не обсуждался в партийных органах управления. Получить комментарий Воронина на момент подготовки материала не удалось.

По данным Центральной избирательной комиссии, учрежденная президентом Молдавии Майей Санду Партия действия и солидарности получает 55 мандатов в 101-местном парламенте - на 8 меньше, чем по итогам выборов 2021 года. Сформированный вокруг ПСРМ Патриотический блок получает 26 мандатов. Из них 8 - это представители ПКРМ. Кроме ПСРМ, в блок входит партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева. В парламент также проходит блок проевропейских партий "Альтернатива" (8 мандатов), "Наша партия" и "Демократия дома" (по 6). Итоги выборов должны быть подтверждены Конституционным судом, заседание назначено на 16 октября.