The Times: сделка по Газе могла состояться в 2024 году, но Нетаньяху был против

Однако в то время израильские переговорщики отвечали, что "премьер-министр Биньямин Нетаньяху не согласился закончить войну"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Nir Elias/ Pool Photo via AP

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Условия соглашения о прекращении огня в секторе Газа были готовы еще при экс-президенте США Джо Байдене в сентябре 2024 года, однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался тогда от перемирия. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на независимого израильского переговорщика Гершона Баскина.

"Эту сделку можно было заключить намного раньше. ХАМАС согласился на те же самые условия в сентябре 2024 года. <...> Однако в то время израильские переговорщики отвечали, что "премьер-министр (Биньямин Нетаньяху - прим. ТАСС) не согласился закончить войну", - заявил Баскин.

По его словам, администрация Байдена также не восприняла всерьез предложенный проект сделки. Позднее Баскин выяснил, что израильская сторона не планировала заключать соглашение до смены президента в США.

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера проинформировала, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших". 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.