Le Parisien: Макрон готов распустить парламент, если не договорится с партиями

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Ludovic Marin, Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность нового роспуска парламента в случае, если не сможет прийти к компромиссу с политическими силами по поводу нового премьер-министра. Об этом сообщает газета Le Parisien.

По информации газеты, Макрон в качестве основного варианта до последнего рассматривал возможность вновь привлечь своего давнего соратника Себастьена Лекорню к формированию нового кабмина, несмотря на то что тот публично заявил о том, что "его миссия завершена" и он не рассчитывает повторно становиться премьером после отставки. Он пригласил его на ужин в четверг вечером, а затем в кругу ближайших советников до поздней ночи обсуждал сценарий нового правительства во главе с Лекорню.

Однако 10 октября, пишет издание, Елисейский дворец был неприятно удивлен прозвучавшими с утра заявлениями политиков из президентского лагеря, которые выступали за то, чтобы "делиться властью" с оппозицией и не "создавать впечатление, будто цепляешься за возможность держать все под контролем", как в случае с главой президентской партии "Ренессанс" Габриэлем Атталем. В, частности, министр экологического перехода Аньес Панье-Рюнаше заявила, что "французы ждут перемен" и отвергла возможность переназначения на пост Лекорню.

"Президент очень раздражен. Сегодня днем он намерен призвать всех к ответу. Если все это развалится и мы не сможем договориться о кандидатуре, то нельзя будет сказать, что это вина Социалистической партии, а вина общей платформы, - заявил изданию источник в окружении президента. - Если это не сработает, он распустит парламент. Потому что у него нет плана Б".

10 октября лидеры всех парламентских партий, за исключением левых из "Неподчинившейся Франции" (НФ) и правых из "Национального объединения", прибудут в Елисейский дворец по приглашению главы государства для обсуждения формирования будущего правительства и бюджета на 2026 год. При этом не получившая приглашение глава парламентской фракции "Нацобъединения" Марин Ле Пен на протяжении последних дней призывала к роспуску парламента, тогда как основатель НФ Жан-Люк Меланшон считает, что для выхода из кризиса необходимы досрочные президентские выборы.