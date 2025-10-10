Бундестаг лишил иммунитета двух депутатов от партии АдГ

За это решение проголосовали депутаты от блока ХДС/ ХСС, СДПГ, партии "Зеленые" и Левой партии

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Бундестаг (парламент ФРГ) лишил неприкосновенности двух депутатов от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штефана Бранднера и Матиаса Мосдорфа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте парламента.

За это решение проголосовали депутаты от блока ХДС/ ХСС, СДПГ, партии "Зеленые" и Левой партии. Фракция "Альтернативы для Германии" воздержалась при голосовании. Это делает возможным принятие мер принудительного характера или возбуждение уголовного дела в отношении двух депутатов от АдГ.

По словам представителя фракции "Альтернатива для Германии", как указывает журнал Der Spiegel, дело Бранднера связано с предполагаемым оскорблением журналистки Der Spiegel, а дело Мосдорфа - с нацистским приветствием, которое он якобы продемонстрировал около двух с половиной лет назад.