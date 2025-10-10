CNN: армия США примет пожертвование для участия в конференции на фоне шатдауна

Сумма покроет расходы на поездку и проживание старших офицеров, сообщил телеканал

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Армия США примет пожертвование в размере $1 млн для участия в ежегодной конференции Ассоциации сухопутных войск (AUSA) в Вашингтоне. Сумма покроет расходы на поездку и проживание старших офицеров. Об этом сообщил телеканал CNN.

Пожертвование пришло от самой AUSA.

"Из-за приостановки работы правительства в бюджете нет средств на поездку офицеров, и [поэтому] мы решили помочь с этим", - заявил представитель ассоциации Том Маккуин. По его словам, конференция играет важную роль для Пентагона, поскольку позволяет офицерам повысить квалификацию.

Представитель США в беседе с CNN назвал ужасающим тот факт, что армия не может позволить себе подобные расходы из-за шатдауна и вынуждена прибегать к пожертвованиям.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.