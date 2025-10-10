NYT: Мадуро предлагал США доступ к природным ресурсам Венесуэлы

Президент республики хотел избежать конфликта и уменьшить растущее напряжение с Вашингтоном

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Власти Венесуэлы предлагали администрации президента США Дональда Трампа доступ к природным ресурсам страны в надежде избежать конфликта и уменьшить растущее напряжение. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их информации, в рамках предположительного соглашения венесуэльский президент Николас Мадуро предложил открыть доступ американским компаниям ко всем существующим и будущим нефтяным и золотодобывающим проектам, а также предоставить преференции американскому бизнесу и перенаправить торговлю нефтью из Китая в США.

Чиновникам Венесуэлы удалось добиться прогресса по экономическим уступкам, но они не смогли договориться по политическим вопросам. Администрация Трампа в итоге отвергла предложение. Прекращение Белым домом попыток достичь дипломатического урегулирования конфликта с Венесуэлой, по словам источников, положило конец соглашению.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере три скоростные лодки с находившимися на них 18 людьми, которые голословно обвинялись в перевозке наркотиков из Венесуэлы. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, якобы связанные с венесуэльскими наркокартелями во главе с Мадуро. Американские СМИ сообщали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей и на территории Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.