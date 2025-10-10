Мелания Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо об украинских детях

Первая леди США рассказала, что у нее есть открытый канал связи с президентом России

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Первая леди США Мелания Трамп заявила, что обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным тему украинских детей, находящихся в России.

"Многое произошло с тех пор, как президент Путин получил мое письмо в минувшем августе, - сказала она. - Он дал письменный ответ, выразив готовность взаимодействовать со мной напрямую и предоставив подробности относительно украинских детей, которые находятся в России. И с тех пор между президентом Путиным и мной был открытый канал связи".

Мелания Трамп отметила, что считает своей миссией "оптимизировать и обеспечить прозрачный обмен информацией о здоровье всех детей", пострадавших из-за конфликта на Украине, а также "содействовать регулярному воссоединению детей с семьями".

По словам первой леди США, Москва и Вашингтон за сутки вернули восемь украинских детей на родину.

Упомянутое письмо Мелании Трамп было передано Путину во время саммита РФ и США на Аляске, который состоялся 15 августа. В этом послании первая леди США призвала президента России к защите детей, отметив, что он способен сделать это "одним росчерком пера".