Мелания Трамп: РФ и США за сутки вернули восемь украинских детей на родину

По словам первой леди, за прошедшие три месяца Москва и Вашингтон приняли участие в нескольких встречах, проведенных по неафишируемым каналам, а также в звонках

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Россия предоставляет объективную и детальную информацию о детях с Украины. Об этом сообщила первая леди США Мелания Трамп, рассказав, что президент РФ Владимир Путин ответил на ее письмо.

"За последние три месяца две стороны приняли участие в нескольких встречах, проведенных по неафишируемым каналам, а также в звонках. Все [они были проведены] добросовестно", - подчеркнула жена американского лидера.

Мелания Трамп сообщила, что Россия и США обеспечили за минувшие сутки воссоединение с родителями восьми детей с Украины, которые были разлучены с семьями из-за боевых действий.

"Мы условились сотрудничать на благо всех людей, вовлеченных в эту войну. Мои представители напрямую работают с командой президента [России Владимира] Путина, чтобы обеспечить безопасное воссоединение детей с их семьями - между Россией и Украиной", - отметила она.