Лукашенко считает глупым решение о присуждении Нобелевской премии мира

Президент Белоруссии заявил, что американский лидер Дональд Трамп заслужил награду

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает глупым принятое решение о присуждении Нобелевской премии мира, так как президент США Дональд Трамп ее заслужил, в отличие от бывшего американского лидера Барака Обамы, получившего ее в 2009 году.

"Глупость полная. Трамп заслужил эту Нобелевскую премию, ему надо было отдавать", - процитировало белорусского лидера агентство БелТА. Лукашенко обратил внимание, что в последнее время Нобелевская премия мира присуждалась "вообще лишь бы кому".

"Особенно вспомните [бывшего] президента США (Барака Обаму - прим. ТАСС), который вообще ничего не сделал. Стал президентом - получил эту премию", - сказал глава республики на полях саммита СНГ в столице Таджикистана.

В то же время, считает Лукашенко, Трамп немало сделал для мира, а Нобелевский комитет оказал "очень плохую услугу" самому мирному процессу в разных точках мира.

"Трамп может обидеться", - выразил мнение белорусский лидер. По его словам, Нобелевскому комитету следовало дать на перспективу премию мира главе Белого дома. Таким образом, Трампа можно было бы "привязать" к мирному процессу. Тем не менее комитет принял "близорукое решение", заявил белорусский президент.

"Нобелевский [комитет] <…> присудил премию тем, кто не заинтересован в мире", - сказал лидер Белоруссии на видеозаписи, которую распространил близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".