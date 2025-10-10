Депутат Панифу: Макрон в ближайшие часы назначит премьера Франции

По словам главы фракции LIOT, президент не будет распускать парламент

ПАРИЖ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам совещания с лидерами парламентских партий, вероятно, не будет распускать парламент и собирается назначить нового премьер-министра в ближайшие часы. Об этом заявил журналистам глава парламентской фракции "Независимые депутаты и представители заморских территорий Франции" (LIOT) Лоран Панифу.

"Априори роспуска не будет, премьер-министр будет назначен в ближайшие часы", - сказал он, покидая Елисейский дворец после более чем двухчасового совещания. Политик добавил, что глава государства "не захотел брать на себя функции премьер-министра".

Он также рассказал, что на этой встрече президент внимательно выслушал всех участников и пообещал, что будущий премьер-министр "должен будет учитывать баланс" интересов разных политических групп. "Я думаю, что он очень хорошо понял, что реформа пенсионной системы является показателем этого баланса", - подчеркнул Панифу, добавив, что также обсуждался вопрос о применении будущим правительством части 3 статьи 49 конституции Франции, согласно которой премьер может принимать законы в обход парламента.

"Главный вопрос заключается в том, правильно ли он понял наши ожидания, в частности по поводу налоговой справедливости, реформы пенсионной системы и желания многих людей, участвовавших в переговорах, найти решение. Кроме того, есть проблема предстоящих президентских выборов, в которых многие здесь присутствующие хотят принять участие", - заключил Панифу.

10 октября лидеры всех парламентских партий, за исключением левых из "Неподчинившейся Франции" (НФ) и правых из "Национального объединения", прибыли в Елисейский дворец по приглашению главы государства для обсуждения формирования будущего правительства и бюджета на 2026 год. При этом не получившая приглашение глава парламентской фракции "Нацобъединения" Марин Ле Пен на протяжении последних дней призывала к роспуску парламента, тогда как основатель НФ Жан-Люк Меланшон считает, что для выхода из кризиса необходимы досрочные президентские выборы.