Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреБлижневосточный конфликт

"Евротройка" поддержит доставку гуманитарной помощи Газе через агентства ООН

Лидеры стран заявили, что теперь необходимо, "чтобы все стороны полностью и незамедлительно выполнили свои обязательства"
Редакция сайта ТАСС
16:56

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Германия, Франция и Великобритания ("евротройка", Е3) приветствуют достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа, готовы оказать поддержку в реализации следующих этапов мирного плана президента США Дональда Трампа и в доставке гуманитарной помощи в Газу через агентства ООН. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран "евротройки" - Фридриха Мерца, Эмманюэля Макрона и Кира Стармера. Текст распространила пресс-служба правительства ФРГ.

"Мы приветствуем соглашение о прекращении огня на Ближнем Востоке, запланированное освобождение заложников и возобновление гуманитарной помощи для мирного населения в Газе. Мы отдаем должное лидерской роли президента Трампа, дипломатическим усилиям посредников - Египта, Катара и Турции, а также важной поддержке в регионе при реализации соглашения", - говорится в документе. "Теперь крайне важно, чтобы все стороны полностью и незамедлительно выполнили свои обязательства. Мы готовы поддержать дальнейшие переговоры о следующих этапах плана и внести свой вклад", - заявили лидеры "евротройки".

Мерц, Макрон и Стармер считают, что "Совет Безопасности ООН должен оказать полную поддержку плану и помочь в его реализации". "Мы берем на себя обязательство поддержать оказание существенной гуманитарной помощи через агентства ООН, которую следует предоставить, когда в силу вступит режим прекращения огня", - заявили лидеры трех стран.

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера проинформировала, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших". 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.

Вечером 9 октября официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян сообщила на брифинге, что режим прекращения огня в анклаве вступит в силу в течение 24 часов после одобрения кабмином этих договоренностей. Израильские войска в этот момент будут выведены из центральных районов Газы и разместятся на согласованной линии внутри сектора. При этом под военным контролем Израиля останется 53% территории анклава, уточнила Бедросян. Затем, по ее словам, "откроется 72-часовое окно", и за это время все израильские заложники будут возвращены домой. 

СШАПалестинаГерманияВеликобританияФранцияБлижневосточный конфликтИзраильТрамп, ДональдМакрон, ЭмманюэльМерц, ФридрихСтармер, Кир