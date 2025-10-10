"Евротройка" поддержит доставку гуманитарной помощи Газе через агентства ООН

Лидеры стран заявили, что теперь необходимо, "чтобы все стороны полностью и незамедлительно выполнили свои обязательства"

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Германия, Франция и Великобритания ("евротройка", Е3) приветствуют достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа, готовы оказать поддержку в реализации следующих этапов мирного плана президента США Дональда Трампа и в доставке гуманитарной помощи в Газу через агентства ООН. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров стран "евротройки" - Фридриха Мерца, Эмманюэля Макрона и Кира Стармера. Текст распространила пресс-служба правительства ФРГ.

"Мы приветствуем соглашение о прекращении огня на Ближнем Востоке, запланированное освобождение заложников и возобновление гуманитарной помощи для мирного населения в Газе. Мы отдаем должное лидерской роли президента Трампа, дипломатическим усилиям посредников - Египта, Катара и Турции, а также важной поддержке в регионе при реализации соглашения", - говорится в документе. "Теперь крайне важно, чтобы все стороны полностью и незамедлительно выполнили свои обязательства. Мы готовы поддержать дальнейшие переговоры о следующих этапах плана и внести свой вклад", - заявили лидеры "евротройки".

Мерц, Макрон и Стармер считают, что "Совет Безопасности ООН должен оказать полную поддержку плану и помочь в его реализации". "Мы берем на себя обязательство поддержать оказание существенной гуманитарной помощи через агентства ООН, которую следует предоставить, когда в силу вступит режим прекращения огня", - заявили лидеры трех стран.

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера проинформировала, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших". 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.

Вечером 9 октября официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян сообщила на брифинге, что режим прекращения огня в анклаве вступит в силу в течение 24 часов после одобрения кабмином этих договоренностей. Израильские войска в этот момент будут выведены из центральных районов Газы и разместятся на согласованной линии внутри сектора. При этом под военным контролем Израиля останется 53% территории анклава, уточнила Бедросян. Затем, по ее словам, "откроется 72-часовое окно", и за это время все израильские заложники будут возвращены домой.