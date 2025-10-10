На параде в Пхеньяне прошло шествие, аналогичное "Бессмертному полку"

На площадь Ким Ир Сена вынесли портреты корейских героев, отдавших свою жизнь за свободу страны

ПХЕНЬЯН, 10 октября. /ТАСС/. Парад в столице КНДР, организованный в ознаменование 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи (ТПК), сопроводило торжественное шествие с портретами сражавшихся за Отечество корейских героев. Акция во многом была аналогичной российскому "Бессмертному полку", передает корреспондент ТАСС.

Сводный расчет, представляющий три рода вооруженных сил - Корейскую народную армию, военно-морские и военно-воздушные силы, пронес через центральную площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне гордо поднятые развевающиеся знамена основных частей вооруженных сил народной республики.

За знаменами на площадь вынесли портреты корейских героев, отдавших свою жизнь за свободу страны. В первых рядах пронесли фотографии тех, кто в составе возглавляемых основателем КНДР Ким Ир Сеном красных партизан сражался - и не без успеха - с японскими оккупантами. Благодаря подвигу этих военнослужащих, которым оказывали содействие и советские войска, Корея была полностью освобождена от оккупантов в 1945 году.

Следом по площади пронесли портреты участников Отечественной Освободительной войны 1950-1953 годов - когда военнослужащие уже Корейской народной армии отражали атаку международных сил под предводительством американского империализма на ставшую независимой КНДР.

Похожая акция - "Бессмертный полк" - проходит в России уже 13 лет. В ней могут принять участие все желающие. На Красной площади "Бессмертный полк", как правило, проходит после основного парада ВС РФ.