ХАМАС не намерен превращать освобождение заложников в торжества

Член политбюро движения Муса Абу Марзук рассказал, что заложников передадут медикам

Редакция сайта ТАСС

Член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук © Sefa Karacan/ Anadolu Agency/ Getty Images

КАИР, 10 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС откажется от того, чтобы превращать освобождение заложников в торжественные церемонии. Об этом объявил член политбюро радикалов Муса Абу Марзук.

"У нас наметилась общая тенденция: не превращать передачу заложников [медикам] в торжественную церемонию с участием военных", - подчеркнул Абу Марзук, чьи слова приводит катарский телеканал Al Jazeera.