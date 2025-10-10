ХАМАС не намерен превращать освобождение заложников в торжества
17:35
КАИР, 10 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС откажется от того, чтобы превращать освобождение заложников в торжественные церемонии. Об этом объявил член политбюро радикалов Муса Абу Марзук.
"У нас наметилась общая тенденция: не превращать передачу заложников [медикам] в торжественную церемонию с участием военных", - подчеркнул Абу Марзук, чьи слова приводит катарский телеканал Al Jazeera.