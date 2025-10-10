ХАМАС пока не зафиксировал нарушений перемирия в Газе

Член политбюро движения Муса Абу Марзук сообщил, что ЦАХАЛ отошел на оговоренные позиции

КАИР, 10 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС пока не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в секторе Газа, введенного в 12:00 мск в пятницу. Об этом сообщил член политбюро радикалов Муса Абу Марзук.

"Вплоть до настоящего момента мы не зафиксировали нарушений режима прекращения огня со стороны противника", - приводит его слова катарский телеканал Al Jazeera. Абу Марзук добавил, что, по его данным, в настоящий момент израильские военные отошли на оговоренные позиции, но "все еще контролируют 53% территории Газы". В дальнейшем, подчеркнул член политбюро ХАМАС, боевики "не позволят Израилю оставаться в этих районах".

В пятницу израильские военные объявили, что соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября в 12:00 мск и что войска "заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации". С этого момента, указали в ЦАХАЛ, начался отсчет 72 часов до освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС и его союзниками в секторе Газа.

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера проинформировала, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших". 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.