ООН не может проверить сообщения об ударах США по судам из Венесуэлы

Точные места инцидентов не разглашаются, уточнил помощник генерального секретаря Организации Мирослав Йенча

ООН, 10 октября. /ТАСС/. Помощник генерального секретаря ООН Мирослав Йенча заявил, что Организация Объединенных Наций не в состоянии проверить сообщения о воздушных ударах США по судам, предположительно перевозившим наркотики из Венесуэлы, в результате чего, по имеющимся данным, погиб 21 человек. Такое заявление он сделал, выступая на заседании Совета Безопасности по Венесуэле.

Как отметил Йенча, согласно информации, опубликованной властями США, дополнительные авиаудары по судам были нанесены 15, 16 и 19 сентября, а также 3 октября.

"В общей сложности, по сообщениям, в результате этих операций погиб 21 человек. Точные места этих инцидентов не разглашаются", - сказал он, после чего добавил: "Организация Объединенных Наций не в состоянии проверить эти сообщения".

Йенча также привел позицию Белого дома.

"2 октября представитель Белого дома заявил, что президент действовал в соответствии с законами вооруженного конфликта, стремясь защитить США от тех, кто пытается доставить смертоносный яд к их берегам, в соответствии с обещанием президента взяться за картели и устранить эти угрозы национальной безопасности", - сообщил он.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере четыре скоростные лодки с находившимися в них людьми, которые голословно обвинялись в перевозке наркотиков из Венесуэлы. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, якобы связанные с венесуэльскими наркокартелями во главе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

По данным газеты The New York Times, 7 октября Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой. Американские СМИ сообщали также, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.