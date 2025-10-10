BFMTV: премьер-министром Франции вновь назначили Лекорню

Новый глава кабмина подтвердил свое назначение и заявил, что принял предложение для того, чтобы успеть сформировать бюджет до конца года и положить конец политическому кризису

ПАРИЖ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню премьер-министром Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

"Президент Республики назначил Себастьена Лекорню премьер-министром и поручил ему сформировать правительство", - гласит короткое заявление, в котором не приводится никаких дополнительных деталей.

Сам Лекорню, который после отставки заявлял, что его "миссия завершена" и он уже не вернется к должности главы кабмина, оперативно подтвердил назначение на своей странице в X. Политик заявил, что принимает предложение главы государства "из чувства долга", чтобы успеть сформировать бюджет до конца года и положить конец политическому кризису, "который вызывает раздражение французов" и "наносит ущерб имиджу Франции". "Я сделаю все, чтобы эта миссия увенчалась успехом", - написал он.

Переназначенный на пост премьера политик предостерег, что справиться с задачей он сможет только при определенных условиях. В первую очередь это вынесение на обсуждение в парламент всех вопросов, затронутых на консультациях с партийными лидерами в последние дни. Вторым приоритетом он назвал восстановление баланса бюджета, подчеркнув, что "никто не сможет уклониться от этой необходимости". Наконец, Лекорню рассчитывает, что новый кабинет министров, который ему предстоит сформировать в ближайшие дни, "должен будет олицетворять обновление и разнообразие компетенций".