Трамп высоко оценил поддержку его плана по Газе Россией

Американский лидер подчеркнул, что его инициативу полностью одобрил президент РФ Владимир Путин
22:46

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп дал высокую оценку тому, что его план урегулирования конфликта в секторе Газа получил поддержку со стороны России и других стран.

"Россия присоединилась. Президент [РФ Владимир] Путин в полной мере поддерживает его [план]", - заявил американский лидер журналистам в Белом доме. "Иран присоединился. Я был очень рад этому", - добавил Трамп.

"Даже те страны, которые необязательно были вовлечены в этот процесс [переговоров]. Все они поддержали его [план]. Я не знаю, кто этого не сделал", - подчеркнул глава вашингтонской администрации.

Президент России ранее заявил, что план Трампа по разрешению кризиса в Газе в случае его реализации будет историческим событием. Путин также отметил, что американский лидер многое делает, чтобы разрешить десятилетиями длящиеся кризисы.

6 октября делегации Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара и США, к консультациям также присоединилась Турция. В четверг стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного Трампом. В пятницу израильские военные объявили, что соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября в 12:00 мск, а войска "заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации". 

