Трамп заявил о консенсусе по большинству положений мирного плана по Газе

Некоторые этапы предстоит доработать, отметил президент США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что консенсус был достигнут по большинству положений следующих этапов мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Читайте также

"Национальная и моральная победа для Израиля". Что известно о соглашении по Газе

"Консенсус был достигнут по большинству [положений]. Некоторые из них предстоит доработать, поскольку в некоторых случаях договоренности, достигнутые в прекрасных египетских кабинетах, <...> могут не работать на практике. Но по большинству пунктов консенсус есть", - сказал он 10 октября во время общения с журналистами в Белом доме.

6 октября делегации Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара и США, к консультациям также присоединилась Турция. В четверг стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного Трампом. В пятницу израильские военные объявили, что соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября в 12:00 мск, а войска "заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации".