ЦАХАЛ сообщил об ударах по инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане

В армии Израиля заявили, что там располагалась инженерная техника, используемая для восстановления террористической инфраструктуры

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по инфраструктуре шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана.

"ЦАХАЛ нанес удар и уничтожил инфраструктуру "Хезболлах" в районе южного Ливана, где располагалась инженерная техника, используемая для восстановления террористической инфраструктуры в этом районе", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В ведомстве отметили, что "присутствие техники и деятельность "Хезболлах" в этом районе является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном".

ЦАХАЛ "продолжит действовать для устранения любой угрозы Государству Израиль", заверили в пресс-службе.