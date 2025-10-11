Врач Трампа: президент США пребывает в исключительной физической форме

Лечащий врач американского лидера также заявил, что "кардиологический возраст" Трампа оказался "примерно на 14 лет меньше фактического"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп успешно прошел медосмотр, который выявил, что он пребывает в исключительной физической форме. Об этом говорится в заключении лечащего врача Трампа, распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Трамп "успешно прошел плановое медицинское обследование" в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. "Комплексные лабораторные исследования, проведенные в ходе визита, показали отличные результаты", - отметил врач президента США, пояснив, что "метаболические, гематологические и кардиологические показатели" Трампа остаются стабильными. Кроме того, "в преддверии международных поездок" ему были сделаны прививки от гриппа и COVID-19.

"Президент Трамп продолжает демонстрировать отличное общее состояние здоровья", - отметил лечащий врач американского лидера, по словам которого "кардиологический возраст" Трампа оказался "примерно на 14 лет меньше фактического". "Президент Трамп пребывает в исключительной физической форме, демонстрируя высокие показатели работы сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и опорно-двигательной систем", - подчеркивается в заключении врача.

Летом 2025 года у Трампа была замечена отечность ног и синяки на руках. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт тогда заявила, что состояние здоровья президента остается отличным. Отечность, по ее словам, обусловлена венозной недостаточностью, что распространено среди людей старше 70 лет, а синяки на руках объясняются частыми рукопожатиями и приемом аспирина.