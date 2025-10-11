Лидер испанской партии назвала лауреата Нобелевской премии мира преступницей

Экс-министр по социальным правам Испании Ионе Беларра отметила, что международные институты, которые стремились представлять человечество, дискредитируют себя

МАДРИД, 11 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь левой испанской партии "Подемос" и экс-министр по социальным правам (2021-2023) Ионе Беларра раскритиковала решение норвежского комитета присудить Нобелевскую премию мира представительнице крайне правой венесуэльской оппозиции, экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо.

"Нобелевскую премию мира теперь получают путчисты и военные преступники", - заявила депутат в X. Она отметила, что международные институты, которые стремились представлять человечество, чрезвычайно сильно себя дискредитируют.