Азаров: Украина работала над экономической интеграцией с Россией с 2003 года

Усилия в этом направлении замедлились при президенте Викторе Ющенко, но активизировались при его преемнике Викторе Януковиче, пишет экс-премьер Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Украина рассматривала возможность экономической интеграции с Россией, Белоруссией и Казахстаном и начала работу в этом направлении еще в начале 2000-х годов, когда пост президента занимал Леонид Кучма. Об этом пишет бывший премьер-министр Украины (2010-2014), сопредседатель Международного клуба народного единства Николай Азаров в своей новой книге "Стратегия катастрофы".

"По инициативе Владимира Путина, [президента Казахстана (1990-2019) Нурсултана] Назарбаева, Кучмы и [президента Белоруссии Александра] Лукашенко началась работа над созданием Единого экономического пространства. <...> Это было самое начало 2003 года, - пишет он. - <...> Четыре руководителя договорились о создании группы высокого уровня в составе руководителя группы на уровне первого вице-премьера и на уровне министров, заместителей министров по всем направлениям - экономическому, промышленному, юридическому".

При этом, указывает политик, работе над интеграцией противодействовали националисты, которые "у него (Кучмы - прим. ТАСС) над фалдами сидели и дергали его за фалды и говорили: смотри, Азаров (тогда один из руководителей группы - прим. ТАСС) нарушает наш суверенитет, против конституции идет". Однако, отмечает экс-премьер Украины, удалось наладить хорошую работу.

Усилия в этом направлении замедлились при президенте Викторе Ющенко, но активизировались при его преемнике Викторе Януковиче, пишет Азаров. "Мы в 2013 году, в мае, стали наблюдателями при Евразийском экономическом союзе. Следующим этапом должно было быть вступление", - продолжает Азаров, однако дальнейшая работа, отмечает он, была прервана государственным переворотом в 2014 году.