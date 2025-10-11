На Украине проверяют вузы на наличие уклонистов от мобилизации

Среди примеров выявленных нарушений замглавы Министерства образования Украины Николай Трофименко назвал зачисления аспирантов задним числом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Министерство образования Украины ведет проверки вузов на предмет поиска уклонистов от мобилизации, сообщил замглавы ведомства Николай Трофименко.

"Мы абсолютно не приемлем обучение ни на одном из наших образовательных уровней, в том числе на уровне доктора философии, как способ избежать мобилизации", - приводит его слова украинское издание "Страна".

Среди примеров выявленных нарушений чиновник назвал зачисления аспирантов задним числом.

Ранее заместитель декана по научной и международной работе факультета кибернетики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Дмитрий Затула сообщал, что студентов первого курса украинских вузов, которые в течение 10 рабочих дней с начала учебного года не приступили к обучению, будут отчислять и сразу уведомлять об этом военкоматы.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.