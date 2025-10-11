Реклама на ТАСС
На Украине проверяют вузы на наличие уклонистов от мобилизации

Среди примеров выявленных нарушений замглавы Министерства образования Украины Николай Трофименко назвал зачисления аспирантов задним числом
Редакция сайта ТАСС
06:44

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Министерство образования Украины ведет проверки вузов на предмет поиска уклонистов от мобилизации, сообщил замглавы ведомства Николай Трофименко.

"Мы абсолютно не приемлем обучение ни на одном из наших образовательных уровней, в том числе на уровне доктора философии, как способ избежать мобилизации", - приводит его слова украинское издание "Страна".

Среди примеров выявленных нарушений чиновник назвал зачисления аспирантов задним числом.

Ранее заместитель декана по научной и международной работе факультета кибернетики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Дмитрий Затула сообщал, что студентов первого курса украинских вузов, которые в течение 10 рабочих дней с начала учебного года не приступили к обучению, будут отчислять и сразу уведомлять об этом военкоматы.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов. 

