Сырский заявил о сложной ситуации на фронте для ВСУ

Главнокомандующий украинской армией провел совещание по итогам деятельности Вооруженных сил Украины в сентябре

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной, заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

"Провел комплексное рабочее совещание, посвященное итогам деятельности Вооруженных сил Украины в сентябре. Оперативная ситуация на фронте остается сложной", - написал он в своем Telegram-канале.

15 сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ расширили плацдарм и буферную зону в Днепропетровской области после освобождения юга ДНР. Так, Минобороны России сообщало об освобождении Вербового Днепропетровской области подразделениями группировки войск "Восток". При этом Киев создает иллюзию успеха в регионе и несет потери, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. В сентябре главком Сырский снял с должности командующего 20-м армейским корпусом, который руководил обороной на данном участке фронта, а также сменил командиров бригад.