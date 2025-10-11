МИД, МО и разведка Турции обсуждают отправку войск в Газу

Председатель фракции правящей в стране Партии справедливости и развития Абдуллах Гюлер уверен, что "парламент поддержит любой мандат", который может поступить ему со стороны президента в контексте анклава

Редакция сайта ТАСС

© Burak Kara/ Getty Images

АНКАРА, 11 октября. /ТАСС/. Председатель фракции правящей в Турции Партии справедливости и развития Абдуллах Гюлер сообщил, что госведомства страны обсуждают перспективу отправки ВС республики в Газу, но на этом этапе процесс обсуждения только начался.

Читайте также

"Национальная и моральная победа для Израиля". Что известно о соглашении по Газе

"Наши МИД, Минобороны и разведка детально изучают ситуацию. Мы пока не получили детальной информации о взаимном прекращении огня и последующих мерах, которые будут приняты в Газе и в регионе. В этом месяце истекает срок действия трех наших мандатов [на отправку войск за пределы Турции]. Некоторые из них могут быть продлены. Мандаты по Сирии, Ираку, Ливану, <…> и Республике Мали будут представлены в парламенте в этом месяце. После обсуждения [возможного] мандата для Газы, он будет подготовлен и поступит парламентскому руководству в виде президентского запроса. Но пока этот вопрос на раннем этапе обсуждения", - приводит словам депутата агентство DHA.

Гюлер уверен, что "парламент поддержит любой мандат", который может поступить ему со стороны президента в контексте Газы.