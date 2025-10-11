ООН: прекращение огня в Газе не привело к росту поставок гуманитарной помощи

Представитель ЮНИСЕФ Тесс Инграм выразила надежду, что в ближайшие два дня ситуация изменится к лучшему

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Вступление в силу режима прекращения огня в секторе Газа пока не привело к резкому увеличению поставок гуманитарной помощи жителям анклава. Об этом сообщила представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Тесс Инграм в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

"Мы очень надеемся на то, что это прекращение огня приведет к тому, что [поставки] гуманитарной помощи увеличатся в значительных объемах. Это то, в чем так отчаянно нуждаются дети Газы, которые ждут этого уже долгое время. Пока мы не видим, чтобы это произошло", - сказала она. Инграм выразила надежду на то, что в ближайшие два дня ситуация изменится к лучшему и будут открыты все контрольно-пропускные пункты в сектор Газа.

6 октября делегации Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара и США, к консультациям также присоединилась Турция. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного президентом США Дональдом Трампом. В пятницу израильские военные объявили, что соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября в 12:00 мск, а войска "заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации".