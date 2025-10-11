Мерц поедет в Египет для участия в церемонии заключения соглашения по Газе

Поездка состоится 13 октября

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует 13 октября посетить Египет для участия в мероприятиях по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

По их данным, мероприятия состоятся не в Каире, а в Шарм-эш-Шейхе, поскольку там будет проще обеспечить безопасность гостей. Как пишет Bild, помимо Мерца, ожидается участие президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Лидеры вышеназванных стран намерены подписать соглашение по Газе как гаранты его выполнения.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время телефонного разговора с Мерцем пригласил канцлера лично посетить церемонию подписания соглашения.

10 октября израильские военные объявили, что соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября в 12:00 по местному времени (совпадает с мск) и что войска "заняли позиции вдоль обновленных линий дислокации". С этого момента, указали в ЦАХАЛ, начался отсчет 72 часов до освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС и его союзниками в секторе Газа.

В ночь на 10 октября канцелярия израильского премьера проинформировала, что правительство еврейского государства утвердило "сделку по освобождению всех заложников - и живых, и погибших". 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей насчет первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников "в ближайшее время" и отвод израильских войск к согласованной линии внутри Газы.