Экс-премьер Украины Азаров: киевская власть не верит в себя

Николай Азаров заявил, что украинские власти ничего не решают

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Руководство киевского режима не верит в собственные силы и ничего не решает. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Она не верила в себя и не верит сейчас. Все вот эти вот термины, что киевская власть что-то там решает, - я могу сказать свое субъективное мнение, - ничего она не решает", - сказал он.

Азаров отметил, что на ход переговоров по урегулированию конфликта сейчас влияет тот факт, что "оживился Запад, потому что [президент США Дональд] Трамп изменил свою позицию". "Это совершенно очевидно. Он становится пока на позиции, скажем, НАТО, на позиции стармеров, макронов, мерцов", - добавил экс-премьер.

"И поэтому это вселило, вселяет уверенность во всех врагов России в том, что можно и дальше эксплуатировать вот этот конфликт, - считает Азаров. - Поэтому дело не в киевском режиме".

Полный текст интервью будет опубликован 12 октября.