В движении Карапетяна рассказали, что их связывает с оппозицией Армении

"Мер дзевов" разделяет позицию отказа сотрудничать с правящей партией "Гражданский договор", объяснил глава координационного совета волонтерского движения Нарек Карапетян.

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 11 октября. /ТАСС/. Движение "Мер дзевов" ("По-нашему") Самвела Карапетяна разделяет со всеми оппозиционными силами Армении позицию отказа сотрудничать с правящей партией "Гражданский договор". Об этом заявил в беседе с журналистами глава координационного совета волонтерского движения "Мер дзевов", заместитель главы группы компаний "Ташир" племянник российского бизнесмена Нарек Карапетян.

Читайте также

Карапетян — узник Пашиняна или армянский Иванишвили?

"Реальная оппозиция отличается от нереальной тем, что, критикуя правящую власть, затем не присоединяется к ней, а имеет одно принципиальное убеждение. Правящая сила не должна оставаться [у власти], тем более такая правящая сила, которая сегодня у власти в Армении. У нас один консенсус со всеми оппозиционными силами Армении: никакого сотрудничества с правящей силой, все остальное за рамками консенсуса", - сказал племянник Карапетяна после первого отчетного собрания "Мер дзевов".

Касаясь того, кто станет кандидатом в премьеры Армении от движения, Карапетян отметил, что имя будет оглашено во время объявления об учреждении политической силы. Он заверил, что кандидат будет приемлемым и понравится многим.

Карапетян также сообщил, что на следующей неделе на площади Свободы в Ереване "Мер дзевов" проведет митинг в поддержку арестованного Самвела Карапетяна.

18 июня сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Самвела Карапетяна. Ему инкриминируют публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти страны инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

После заключения под стражу Карапетян заявил о намерении создать качественно новую политическую силу, которая займется решением насущных проблем армянского народа. Позднее премьер Армении Никол Пашинян призвал тех, кто делает подобного рода заявления, сначала отказаться от гражданства других стран.