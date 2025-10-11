В центре Варшавы польская оппозиция проводит антимигрантскую демонстрацию

По неподтвержденным данным, в акции принимают участие несколько тысяч человек.

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Право и справедливость" (ПиС) проводит в центре Варшавы демонстрацию против миграционной политики правительства Дональда Туска и соглашения между ЕС и странами Южноамериканского общего рынка ("Меркосур"). Трансляцию митинга ведет телеканал TV Trwam.

Акция протеста началась в 14:00 (15:00 мск) на Замковой площади польской столицы. По неподтвержденным данным, в демонстрации принимают участие несколько тысяч человек. Митинг начался с выступления председателя ПиС Ярослава Качиньского. Он назвал соглашение с "Меркосур" трагедией, которая грозит уничтожением польского сельского хозяйства, а также призвал отправить Туска в отставку.

На акции протеста также выступили экс-премьер Беата Шидло, а также лидер Движения защиты границ Роберт Бонкевич.