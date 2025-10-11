Ливан обвинил Израиль в препятствовании стабилизации обстановки на границе

МИД республики отметил, что удары ЦАХАЛ представляют собой грубое нарушение резолюции 1701 СБ ООН и соглашения о перемирии

БЕЙРУТ, 11 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ливана решительно осудило атаки израильских ВВС на гражданские объекты в южных районах страны, в результате которых нанесен значительный материальный ущерб и погиб один человек.

"Израиль продолжает агрессивные действия и препятствует усилиям ливанских властей по стабилизации обстановки на границе, - подчеркивается в заявлении дипведомства, размещенном в X. - Эти нападения не позволяют завершить размещение ливанской армии на юге и реализовать план по разоружению неправительственных военизированных формирований".

В заявлении отмечается, что израильские авиаудары по территории Ливана представляют собой грубое нарушение резолюции 1701 СБ ООН и соглашения о перемирии, которое было заключено 27 ноября 2024 года.

По сведениям Минздрава республики, в результате серии ударов, которые нанесли израильские истребители по району Мсейлих в окрестностях города Сайда (50 км от Бейрута), погиб один человек, еще семь были ранены. Израильские ВВС выпустили не менее 12 ракет по наземным целям, в результате разрушены несколько промышленных предприятий и гараж строительной техники, которая сейчас активно используется на юге страны при восстановительных работах.

Ранее президент Ливана Джозеф Аун осудил атаку ВВС Израиля, которая, по его словам, не имеет никаких оправданий. Аун заявил, что действия Израиля в Ливане рассматривают как вызов международному сообществу и призвал страны - члены ООН "единодушно поддержать Ливан и достигнутое перемирие".

По данным МВД республики, Израиль совершил с начала года свыше 4,5 тыс. нападений на территорию Ливана. В результате этих атак погибли 253 человека и еще 688 получили ранения.